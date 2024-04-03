İstanbul'da gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Beşiktaş'ta, 16 katlı binanın altında bulunan eğlence merkezindeki yangına ilişkin görevlendirilen bilirkişi heyeti incelemede bulundu.Abone ol
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta dün çıkan ve 29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda görevlendirilen bilirkişi heyeti ile olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı eğlence merkezine geldi.
Yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
Çalışmalara itfaiye ekipleri de katıldı. Polis de binanın etrafından güvenlik önlemleri aldı.