BIST 9.012
DOLAR 31,95
EURO 34,48
ALTIN 2.332,14
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

İstanbul'da gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Beşiktaş'ta, 16 katlı binanın altında bulunan eğlence merkezindeki yangına ilişkin görevlendirilen bilirkişi heyeti incelemede bulundu.

Abone ol

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta dün çıkan ve 29 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda görevlendirilen bilirkişi heyeti ile olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı eğlence merkezine geldi.

Yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Çalışmalara itfaiye ekipleri de katıldı. Polis de binanın etrafından güvenlik önlemleri aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı ama seçim sonucu değişmedi
Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı ama seçim sonucu değişmedi
Orman yangını çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Orman yangını çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışanlar suçüstü yakalandı
Kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışanlar suçüstü yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheli yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheli yakalandı
Samsun'da tesadüfen bulunan mamut fosilleri sergileniyor
Samsun'da tesadüfen bulunan mamut fosilleri sergileniyor
TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi
TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu
"Bir deri, bir kemik" geldiği hastanede vücuduna yayılan kanserden kurtuldu