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TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi

TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi.

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Ahmet Poyraz, Valilik Anfi Salonu'nda düzenlenen "IPARD 3 ve TKDK Gaziantep Lansman" programının açılışında, 2011'den bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.

Desteklerle vatandaşların gelir seviyeleri ve iş imkanlarının artırılmasını hedeflediklerini aktaran Poyraz, "Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması, tarımsal işletmelerimizin gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi kriterlere ilişkin AB standartlarına uyumu için Gaziantep'in de dahil olduğu 81 ilimizde İPARD 3 döneminde yatırımlarımıza destek olacağız." diye konuştu.

TKDK olarak en yeni teknolojileri kullandıklarını anlatan Poyraz, ihracata yönelik çalışmalara da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdiğimiz 45 milyar lira hibeyle ülkemizde 90 milyar liranın üzerindeki bir yatırıma destek olmuş bulunuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 100 bin insanımıza istihdam sağlandı. İPARD 3 programıyla birinci çağrımıza çıkmış bulunuyoruz. Birinci çağrının büyüklüğü 66 milyon avro olmakla birlikte yıl içinde toplamda 248 milyon avroluk çağrıya çıkacağız ve bunu da 81 ilimizde ilk defa uygulayacağız."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de programın hayırlı olmasını temenni etti.

Vatandaşları başvurulara katılmaya davet eden Çeber, şunları söyledi:

"IPARD 3 programı kapsamında 248 milyon avro yani 8,5 milyar lira tutarında bir destek 81 ilde yatırımcılarla buluşacak. Bu amaçla ilimizde bir irtibat ofisi kuruldu. 5 Nisan'da başvuruları almaya başlayacak. Süt, et, yumurta, meyve gibi alanlarda projesi olan vatandaşların destek almaları için TKDK ile görüşüp AB desteklerinden faydalanması bizim için son derecek önemli."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de programa Gaziantep'in dahil edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Programa, kurum amirleri, TKDK il temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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