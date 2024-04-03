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Yargıtay'da başkanlık krizi sürüyor: 14'üncü turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık krizi sürüyor: 14'üncü turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde düğüm 14'üncü tur oylamasında da çözülemedi. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamayınca seçimler 15'inci tura kaldı.

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Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesinin ardından 25 Mart'ta başlayan Yargıtay Başkanlığı seçimleri sürüyor. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 14'üncü kez sandık başına gitti.

14'üncü tur oylamasında da 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan 175 oyu hiçbir aday sağlayamadı. Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı.

Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken, 22 boş oy kullanıldı, 77 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimler 15'inci tur ile devam edecek.

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