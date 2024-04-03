BIST 9.012
DOLAR 31,95
EURO 34,48
ALTIN 2.332,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla 5 yılda 66 bin 416 ton atık kağıdın toplandığını ve 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor.

Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl dönem sonunda gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla milli ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2018-2023 yıllarında 66 bin 416 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

Çalışmayla 5 yılda yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi, 4 milyon 650 bin metrekare alanın tahrip edilmesi önlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı
İstanbul'da gece kulübündeki yangına ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı ama seçim sonucu değişmedi
Bayburt'ta oylar yeniden sayıldı ama seçim sonucu değişmedi
Orman yangını çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Orman yangını çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışanlar suçüstü yakalandı
Kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışanlar suçüstü yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheli yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheli yakalandı
Samsun'da tesadüfen bulunan mamut fosilleri sergileniyor
Samsun'da tesadüfen bulunan mamut fosilleri sergileniyor
TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi
TKDK tarafından 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verildi
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar! Navigasyonla bile yolu bulamayan adamı aday yapmak nedir?
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı