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Minik Öykü'nün kalbi ameliyat sonrası daha "sağlam" atıyor

Minik Öykü'nün kalbi ameliyat sonrası daha "sağlam" atıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

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Hülya Temur, gebeliğinin 40. haftasında Isparta'da doğum yaptı. Öykü adını verdikleri bebek ve annenin sağlığının iyi olmasıyla evlerine gittiler. Doğumdan iki gün sonra bebeğin rutin kontrolleri için Isparta'ya gelen aile, çocuk doktorunun muayenesinde kalbinde bir sorun fark etmesi sonucu çocuk kardiyoloğu ile görüştü.

Isparta'da kalbinde delik ve aort damarında yırtık tespit edilen Öykü bebek, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Öykü bebeğin kalbindeki iki delik kapatıldı, şah damarındaki kesintili aort da onarıldı.

"Doğumdan 3 gün sonra Konya'ya hastaneye geldik"

Anne Hülya Temur (24), AA muhabirine, hamileliği boyunca bebeğin de kendisinin de sağlıklı olduğunu belirtti.

Temur, 40 haftalıkken Isparta'da doğumun gerçekleştiğini, taburcu edildiklerini hatırlatarak, "Doğumdan iki gün sonra kontrol için hastaneye gittik. Kontrolde Öykü'nün kalbinde küçük bir üfürüm olduğunu söylediler. Detaylı muayeneye gittik. Aort damarının yırtık ve kalbinin delik olduğunu söylediler. Tedavisi için ameliyat olması gerektiğini söylediler. Isparta'da yatışı yaptılar, Konya ile iletişime geçtiler. Doğumdan 3 gün sonra Konya'ya hastaneye geldik, ertesi gün ameliyat edildi. Şimdi gayet sağlıklı." dedi.

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