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Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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dana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cem Suna cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede maktul Deniz Suna'nın annesi N.T. bazı tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Suna, suçlamaları kabul etmediğini ve eşi ve oğlunu kendisinin öldürmediğini iddia etti.

Olay günü iş yerinden eve geldiğini anlatan Suna, şöyle devam etti:

"Eşim ve oğlumla akşam saatlerinde bir süre balkonda oturduktan sonra evin oturma odasına geçtik. Bir süre sonra ben uyumuşum. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Evde gerçekleşen hiçbir olaydan haberim yok. Eşim ve oğlumu asla ben öldürmedim. Eşim ve oğlumla benim aramda husumet bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

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