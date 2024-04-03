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Tekirdağlı balıkçılar av yasağından önce avlanmayı bıraktı

Tekirdağlı balıkçılar av yasağından önce avlanmayı bıraktı

Marmara ve Karadeniz'de umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti.

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Geçen ay Marmara'da umduklarını bulamadıkları için bir süre Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı balıkçılar orada da balığın azalması nedeniyle kente döndü. Balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerine topladıkları ağları onarmaya başladı.

Farklı şehirlerden Tekirdağ'a gelen tayfalar da ağ onarım mesailerinin bitmesinin ardından memleketlerine dönecek.

"1 Eylül'e kadar paydos"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların son 2 ayda umdukları gibi avcılık yapamadığını söyledi. Balığın azalmasından dolayı artık avlanmayı bıraktıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler ortak aldıkları kararla erken paydos etti. Eylül 1'de yeni umutlarla faaliyetlerine başlayacaklar. Yasak sürecinde de ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar. 12 metrenin altındaki balıkçılar ise avlanma faaliyetlerini istavrit, tekir tutarak sürdürecek. Vatandaşlarımız taze balık yemeye devam edecek." dedi.

Balıkçı Ömer Yılmaz, denizlerde balığın azaldığını belirterek, "Balığın iyice azalmasından dolayı balıkçılar mecburen erken paydos etmeye başladı. Tayfalar artık ağ tamiratı yapacak zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.

Ordulu balıkçı Mustafa Demir de balığın az olması nedeniyle avlanmayı 15 Nisan'dan önce bıraktıklarını belirtti.

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