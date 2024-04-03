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Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüyor

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki genci, boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde arama çalışması devam ediyor.

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Konak Mahallesi'ndeki evinden 22 Mart'ta çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli'yi bulmak için, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Diyarbakır ve Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Genci bulmak için nehir içerisinde ve çevresinde ekipler çalışma yürütüyor.

Muhammed Bavli'yi kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada, Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edilmiş, bunun üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.

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