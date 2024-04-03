Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin başladığını bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin başladığı belirtilerek, "Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam eden tatbikat kapsamında havan atışları başarıyla icra edildi." bilgisi verildi.

Havan atışlarına yönelik görüntüler de paylaşıldı.