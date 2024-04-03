Piyasalarda gün ortası! Borsa İstanbul endeksi geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 azalışla 8.973,48 puana geriledi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azaldı. Dün 9.040,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,90 puan ve yüzde 0,84 azalışla 8.964,97 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.903,17 puanı, en yüksek 9.010,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Zorlu Enerji, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 272 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,10, bileşik getirisi yüzde 44,11 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 151,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9830 liradan, avro 34,4740 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 272 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 88,9 dolardan işlem görüyor.