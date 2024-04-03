Diyarbakır'da kadınların işlediği halılar Japonya'ya gönderiliyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezinde kadınların ördüğü yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor.

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Sur Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, bir Japon firmasının gönderdiği deseni örnek alarak yün halı dokumaya başladı.

Kök boya kullanılarak dokunan örnek halının Japonya'da beğenilmesi üzerine firma, sınır belirtmeden sipariş verdi.Yurt dışından gelen siparişler için kolları sıvayan kadınlar, tezgahlarda hummalı bir şekilde yün halı yapmak için çalışıyor. Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine, 2014'ten bu yana kadınlara hizmet veren merkezlerinde 14 branşta eğitim verildiğini söyledi.

Merkezde bugüne kadar eğitim alan 5 bin 450 kadının sertifika almaya hak kazandığını belirten Demirel, kadınların aldığı sertifika sayesinde usta öğreticilik yapma şansına sahip olabildiğini ifade etti.

- "Bu halılar Japonya'da büyük ilgi gördü"

Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların sosyalleşmenin yanı sıra maddi kazanç da elde ettiğini kaydeden Demirel, şu an halı dokuma kursuna 12 kadının katıldığını, yurt dışından bir firmanın talebi üzere dokuma yaptıklarını dile getirdi.

Demirel, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlı hamarat kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları Japonya'ya gönderiyoruz. Dokunan halının uzunluğu 86, genişliği 74 santimetredir. Bu halılar Japonya'da büyük ilgi gördü. Talebi karşılamak için mevcut sayımız yeterli değil. Talebi karşılamak için yeterli sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için genç kızlarımız kursumuza katılmasını bekliyoruz. Kursiyerlerimiz halı başına 4 bin lira kazanıyor."