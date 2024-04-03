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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı.

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Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükkılıç mazbatasını, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ile İl Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Aktemur Öztürk'ten aldı.

Törende konuşan Büyükkılıç, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Şehirde huzur ortamında, demokrasinin kuralları gereğince bir seçim yapıldığını belirten Büyükkılıç, daha fazla katılımı arzu ettiklerini, önceki seçimlere göre oranın bir miktar azaldığını, ona da saygı duyduklarını dile getirdi.

Karşılıklı anlayış ve nezaket kuralları içerisinde çalışmanın önemini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak daha iyi konuma taşımak adına hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basmak suretiyle orada yaşayan kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı hizmet götürme anlayışı içerisinde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. El ele, gönül gönüle diyoruz. Cenabıallah mahcup etmesin."

Törene, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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