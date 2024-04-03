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Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı

Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den 'dikkatli olun' açıklaması geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre;  saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 13,9 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. 

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun"
 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerine yer verdi.

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