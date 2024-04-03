Fas'ta sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istedi

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in yaklaşık 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne sınır kapılarının açılarak yardımların ulaştırılması talebiyle gösteri düzenledi.

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Fas'taki sivil kuruluşlarının çağrısıyla başta Evlad Tayma, Temara ve Marakeş olmak üzere birçok kentte gösteriler yapıldı.



Göstericiler, Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkati çekerek sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların bir an önce Filistinlilere ulaştırılmasını istedi.



Gösterilerde, ABD'nin Gazze'de sivilleri öldüren İsrail'e verdiği destek ve silah tedariki de protesto edildi.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın birçok kenti, gün aşırı Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması ve yardımların Filistinlilere ulaştırılması talebi dillendiriliyor.



- İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.



İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, BAE, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

Ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.