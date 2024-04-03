BIST 9.012
DOLAR 31,95
EURO 34,48
ALTIN 2.332,14
HABER /  GÜNCEL

AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi

AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM),Gecekondu Kanunu'nun kamu arazilerine yapılan gecekonduların yargı kararı olmadan yıkılmasına imkan veren hükmünü iptal etti. Bu karar, gecekonduda yaşayan binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek.

Abone ol

İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda, izinsiz yapıların yargı kararı olmadan yıktırılmasının hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi. AYM de bu başvuruyu haklı bularak, gecekondu yıkımlarının keyfi uygulamalara yol açabileceğine ve mülkiyet hakkını ihlal edebileceğine karar verdi.

AYM'nin kararı, kamu arazilerindeki gecekondular için yıkım tehdidini ortadan kaldırıyor. Kararın yürürlüğü girmesiyle birlikte, gecekonduda yaşayanlar için yasal haklar ve güvenceler sağlanacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, gecekonduda yaşayanlar için yasal düzenlemelerin yapılmasına ve yeni bir çözüm modelinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Gecekondu Kanunu'nun iptal edilen maddesi, kamu arazilerindeki izinsiz yapıların yargı kararı olmadan yıkılmasına izin veriyordu. AYM'nin kararıyla birlikte bu madde yürürlükten kalktı.

İptal edilen maddenin ilk bölümü şöyle

“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır”

AYM
ÖNCEKİ HABERLER
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı
Fas'ta sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istedi
Fas'ta sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istedi
Türkiye Kamu-Sen'den mart ayı enflasyonu açıklaması
Türkiye Kamu-Sen'den mart ayı enflasyonu açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi
Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi
Vodafone'dan Sultanlar Ligine 5G destekli "Şahin Gözü" teknolojisi
Vodafone'dan Sultanlar Ligine 5G destekli "Şahin Gözü" teknolojisi
Mehmetçiğin Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde devriye faaliyetleri sürüyor
Mehmetçiğin Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde devriye faaliyetleri sürüyor
Cep telefonu tarifelerine zam
Cep telefonu tarifelerine zam
AB'den NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü mesajı yayınlandı
AB'den NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü mesajı yayınlandı
Diyarbakır'da kadınların işlediği halılar Japonya'ya gönderiliyor
Diyarbakır'da kadınların işlediği halılar Japonya'ya gönderiliyor
Piyasalarda gün ortası! Borsa İstanbul endeksi geriledi
Piyasalarda gün ortası! Borsa İstanbul endeksi geriledi
Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında