BIST 9.012
DOLAR 31,95
EURO 34,48
ALTIN 2.332,14
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı!

Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını bildirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.

Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.

Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arıza yapan tıra çarpan tankerdeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
Arıza yapan tıra çarpan tankerdeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı
Edirne'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Edirne'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
'Beni reis gönderdi' diyerek kapıları açıyorlar! Nevzat Çiçek 'AK Parti'de kibir' ile ilgili isim verdi
'Beni reis gönderdi' diyerek kapıları açıyorlar! Nevzat Çiçek 'AK Parti'de kibir' ile ilgili isim verdi
Beşiktaş'ta eğlence mekanında 29 kişinin öldüğü yangın! Apartmanın yöneticisi konuştu, kahreden detay
Beşiktaş'ta eğlence mekanında 29 kişinin öldüğü yangın! Apartmanın yöneticisi konuştu, kahreden detay
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi
AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı
Fas'ta sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istedi
Fas'ta sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istedi
Türkiye Kamu-Sen'den mart ayı enflasyonu açıklaması
Türkiye Kamu-Sen'den mart ayı enflasyonu açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı