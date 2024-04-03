Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'u yendi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Kasımpaşa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic attı.



Kayserispor, 10 kişi kaldı

Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, 29 ve 38. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselterek Avrupa kupalarına katılma adına çok önemli bir galibiyet alan Kasımpaşa, ligdeki bir sonraki maçında Konyaspor'u konuk edecek.

Dört haftadır kazanamayan ve 36 puanda kalan Kayserispor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.