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Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!

Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de saha zeminine 'adil rekabet' yazısı yazıldı.

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ile orta sıralarda yer alan Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Bü müsabakada ise saha zemininde bir mesaj yer aldı.

Fenerbahçe taraftarı, mesaja destek oldu

Sarı-lacivertli kulüp, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.

Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü.

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Fenerbahçe - Adana Demirspor / Canlı yayın
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