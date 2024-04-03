Fenerbahçe stadında 'Adil rekabet' vurgusu!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de saha zeminine 'adil rekabet' yazısı yazıldı.Abone ol
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ile orta sıralarda yer alan Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Bü müsabakada ise saha zemininde bir mesaj yer aldı.
Fenerbahçe taraftarı, mesaja destek oldu
Sarı-lacivertli kulüp, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.
Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü.