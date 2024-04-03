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Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden AK Parti'nin talebi üzerine, 80 sandıkta kullanılan oylar yeniden sayılmaya başlandı.

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AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

Oyların yeniden sayılmasına karar verildi

İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandık için oyların sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu'nda, belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.

16 bin kişi sandığa gitti

Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti.

16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı.

Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.

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