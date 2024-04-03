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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü

En popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin BTK'dan yapılan açıklamada kesintinin global kaynaklı olduğu ve ekiplerin süreci yakından takip ettikleri bildirildi.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun cevabını ararken BTK'dan açıklama geldi. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır." dedi.

Sosyal medyada kullanıcılar Whatsapp ile ilgili erişim sorunu yaşadıklarını belirtirken, bazı kullanıcılar da Whatsapp ile birlikte Instagram'a erişim sağlayamadıklarını ifade etti.

BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" açıklamasında bulundu

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