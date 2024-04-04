Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları...

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

TRTHaber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak. MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek. Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

Washington yönetimiyle ilişkiler

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.