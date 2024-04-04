Liselilerin maçı sırasında saha kenarına yıldırım düştü! 16 yaralı var

Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 16 kişi yaralandı.Abone ol
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.