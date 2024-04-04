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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevinden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevinden istifa etti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.Akburak, "Her daim liderimizin yanındayım." açıklaması yaptı.

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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.

Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen ancak yalnızca yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti. Partinin açıklamasında göre Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek.

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