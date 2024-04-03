Emekli ve memurlar dikkat! Yepyeni hesap maaş tablosu değişiyor
Emekliye ek zam umutları sona ererken gözler bir kez daha Temmuz ayına çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı Temmuz zammı için bugün yolun yarısı geçilecek. Bu sebeple milyonlarca kişi TÜİK’ten gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Şimdiden yüzde 11,53 zam cebe koyan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni hesap yapıldı. Peki emekliye zam, memur zammı oranı ne olacak, kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...
Milyonlarca emekli ve memur 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek açıklamayı bekliyor? Peki Mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Mart enflasyon beklentisi ne? Emekli zammı ve memur zammı ne olacak? İşte detaylar…
Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00’da yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti
Enflasyon beklenti anketi sonuçları
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.
Gözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı ve nihai emekli zammı ile memur maaşı zammı oranının netleşeceği Temmuz ayına çevrilirken 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplanmıştı. 3 aylık rakamlar ise bugün kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonucunda zam oranının 15,62 olabileceği tahmin ediliyor.