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İYİ Partili vekilden Akşener tahmini: Aday olacağını düşünmüyorum

İYİ Partili vekilden Akşener tahmini: Aday olacağını düşünmüyorum

Yerel seçimlerdeki hezimetinin ardından kurultay kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in tekrardan aday oluğ olmayacağı konuşulurken İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

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31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık 3.5 milyon oy kaybeden İYİ Parti, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3.77 oy alarak altıncı parti konumuna geldi. 1 Nisan sabahı kurultay kararı alan partide Meral Akşener'in ise aday olup olmayacağı merak konusu oldu. 

"Aday olacağını düşünmüyorum" 

Eski İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında merak edilen soruya cevap verdi.

Poyraz, Akşener’in İYİ Parti Kurultayı’nda aday olmayacağını düşündüğünü belirterek "Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir." dedi. 

Akşener'in daha önce yapmış olduğu açıklamayı hatırlatan Poyraz, "Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu. 

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