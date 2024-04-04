Dolandırıcıların yeni gözdesi emekli promosyonları oldu

''Bankadan arıyoruz promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numara ve şifrelerinizi öğrenmeliyiz” diyerek hesaptaki paraları boşaltıyorlar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankalara verdiği talimatın ardından kamu ve özel bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, burada yaşanan yoğunluk dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayor ve tuzağa düşürmeye çalışıyor.

İKİ YÖNTEM İZLİYORLAR

Son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığı belirlendi. Dolandırıcıların emeklileri kandırmak için ağırlıklı olarak iki yöntem izledikleri belirlenirken, ilk yöntemde dolandırıcıların "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi. Emeklilerin kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların ardından vatandaşların tüm banka hesaplarını ve kredi kartlarını boşalttıkları tespit edilirken, bu yöntemle mevcutta yüzlerce kişinin aldatıldığı belirlendi.

FARKLARI İSTİYORLAR

İkinci yöntemde ise emeklilerin yeni zamlı promosyonunu alabilmesi için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını isteyen dolandırıcıların bu yöntemle de binlerce kişiyi mağdur ettikleri görüldü. Bu yöntemde dolandırıcıların "Yeni zamlı promosyonunuzu almak için eskiye dair fark ödemesi yapmanız gerekiyor. Şu hesap numarasına 3 bin TL atın, 15 bin TL hesabınıza geçsin" ifadelerini kullanarak vatandaşı kandırdıkları ve ardından hesaplarına geçirdikleri parayla ortadan kayboldukları ortaya çıktı. Söz konusu bilgilerin bankalarda mevcut olduğunu ve böyle bir aramanın yapılmadığını vurgulayan yetkililer, mağduriyetlerin ortaya çıkmaması ve kötü bir sonuçla karşılaşılmaması hususunda emeklileri uyardı. Erdoğan'ın seçim öncesindeki açıklamalarının ardından emekliler için kamu bankaları harekete geçmişti. Emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyanlar aylıklarına göre 8 ila 12 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.



Size gelen telefona, mesaja ya da e-posta'ya hemen güvenmeyin.

Telefonun bankanın resmi numarasından gelip gelmediğine bakın.

Bankanızla irtibata geçin. 'Bize para gönderin' teklifine itibar etmeyin.

ARAYANIN BANKADAN OLDUĞUNU TEYİT EDİN

Tüketici Dernekleri Genel Başkanı Levent Küçük, son dönemde promosyon dolandırıcılığı olaylarının giderek arttığını belirterek, emeklileri uyardı. Küçük, "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olmayın. Öncelikle sizi arayarak banka yetkilisi olduğunu söyleyen kişiyi yine telefonu kapattıktan sonra herhangi bir işlem yapmadan önce aradığını söylediği bankanın resmi numarasını arayarak teyit edin. Bankalar size arayanın kendilerinden olup olmadığını söyleyecektir" dedi. Kendilerine gelen telefon, mesaj ya da e-postaya hemen güvenilmemesi gerektiğini anlatan Küçük, "Emekliler ilk olarak kendi bankalarıyla irtibata geçmeli. Ardından gerekiyorsa en yakındaki banka şubesine giderek müşteri temsilcisiyle yüzyüze görüşme yapmalı. Emekliler 'Bize para gönderin' tekliflerine asla itibar etmemeli, çünkü şu an çıkan farkı bankalar emeklilere yatıracakları promosyonun içerisinden kesiyorlar" diye konuştu. Tüm bu uyarılara rağmen dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşların ise derhal savcılıklara başvuru yapması gerektiğini anlatan Küçük, "Bu konuda Tüketici Hakem Heyetleri'nin yapacakları bir şey bulunmuyor. O sebeple vatandaşların savcılığa başvurması gerekiyor" mesajı verdi.

Sabah Gazetesi - Barış Şimşek