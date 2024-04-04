Seçimde silinen DEVA ve Gelecek Partisi'nin milletvekilleriyle ilgili flaş kulis

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, kulis bilgisini paylaştı. Burhan, "Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nden bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçme durumu önümüzdeki günlerde olabilir. Kendi aralarında istişareler var." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde DEVA ve Gelecek Partisi silindi. DEVA Türkiye genelinde 0.33 oy alırken, Gelecek Partisi ise sadece 0.07 oy alabildi.

Seçim hezimetinin ardından milletvekilleri de yeni bir durum değerlendirmesine geçtiği konuşuluyor.

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri Tv100 ekranlarında aktardı.

Oy oranları Sinan Burhan, DEVA ve Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Sinan Burhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nden bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçme durumu önümüzdeki günlerde olabilir. Kendi aralarında istişareler var. Bu istişarelerde şöyle bir konuşma da yapılıyor.

"Önümüzdeki aylardan itibaren AK Parti'ye geçişleri görebiliriz"

Bu seçimlerde beklenen neticenin alınmadığı, millette bir teveccühün görülmediği ve partinin bundan sonra ekonomik, sosyal ve siyasi olarak ayakta kalmasının zor olduğu, motivasyonlarının olmadığı dolayısıyla AK Parti'ye yönelik büyük bir ilgi var. Önümüzdeki aylardan itibaren AK Parti'ye geçişleri görebiliriz."