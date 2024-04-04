BIST 8.964
DOLAR 31,88
EURO 34,66
ALTIN 2.351,01
HABER /  EKONOMİ

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 artışla 10.072,50 puandan başladı.

Abone ol

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 10.072,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 9.982,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,9 artarak 10.074,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli güreşçiler, olimpiyat kotası için Bakü'de mindere çıkacak
Milli güreşçiler, olimpiyat kotası için Bakü'de mindere çıkacak
Erdal Beşikçioğlu'ndan Etimesgutlulara davet
Erdal Beşikçioğlu'ndan Etimesgutlulara davet
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Seçimde silinen DEVA ve Gelecek Partisi'nin milletvekilleriyle ilgili flaş kulis
Seçimde silinen DEVA ve Gelecek Partisi'nin milletvekilleriyle ilgili flaş kulis
Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyardı
Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyardı
Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti
Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Türkiye'nin ihracatı martta 22,6 milyar dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı martta 22,6 milyar dolar oldu
Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri Gazze'de insani yardım uçuşları gerçekleştiriyor
Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri Gazze'de insani yardım uçuşları gerçekleştiriyor
Bursa'da istinat duvarından düşen kadın yaralandı
Bursa'da istinat duvarından düşen kadın yaralandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro...
İYİ Partili vekilden Akşener tahmini: Aday olacağını düşünmüyorum
İYİ Partili vekilden Akşener tahmini: Aday olacağını düşünmüyorum