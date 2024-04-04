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Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor

Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor

Almanya'da emniyet teşkilatları içinde halihazırda görevli olan 400'den fazla polis memuru hakkında aşırı sağ görüşe sahip olduğu şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

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Stern ve RTL tarafından 16 eyaletin içişleri bakanlığından elde edilen bilgilerle yapılan araştırma sonucuna göre, eyaletlerde görevli 400 polisin aşırı sağ görüşlü olduğu ya da çeşitli komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma veya disiplin soruşturması geçirdikleri belirtildi.

Araştırmada Berlin, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Bremen ve Thüringen olmak üzere 4 eyaletten güncel rakamlar sağlanamadığı için söz konusu sayının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, araştırmacılara yaptığı açıklamada, "Anayasa temelinde hareket etmeyen, bunun yerine aşırılıkçı görüşlerin peşinde koşan polis memurları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük bir tehlikedir." ifadelerini kullandı ve bu tür kişilerin polislik mesleği için başvurmaması gerektiğini vurguladı.

Alman Federal Meclisi federal polis komiseri Uli Grötsch ise muazzam bir tehdit potansiyeli gördüğünü ifade ederek, "Aşırı sağcıların kasıtlı olarak polisi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Tehlike her zamankinden daha büyük. Tüm ülke için ve dolayısıyla bu polis için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

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