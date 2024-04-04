Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında Abdullah Zeydan resti: Tartışmanızdan şu an çekiliyorum

Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında siyasi yasağı bitmeden adaylık yolunu açan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tepki gösterdi. "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen Zeydan'ın videosunu telefonunda izleyen Bayrakçı, "Ama bu mahkemeye ne yapıyorsanız yapın sonuçlandırın" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının, seçimi yüzde 55 oyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararını aldı, kriz sona erdi.

Siyasi yasağı 2024 sonunda bitecek olmasına rağmen adaylık yolunu açan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tepkilerin odağında.

Seçimlerin ardından mahkemenin bu hatasını yeni farkeden Van İl Seçim Kurulu, seçim bittikten sonra mazbatayı vermeyince ortalık karışmıştı.

"Ama bu mahkemeye ne yapıyorsanız yapın sonuçlandırın"

Van krizi, CNN Türk ekranlarında canlı yayında masaya yatırıldı. Programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen Zeydan'ın videosunu telefonundan izleyince çılgına döndü. Bayrakçı programda şunları söyledi:

"Beyler şu an o videoyu 3. kez seyrediyorum. Ben tartışmanızdan şu an çekiliyorum. Teessüf ederim. Yargı nasıl işlemiş hayret ettim. Açık seçik görüntüsüyle. Bunu savunuyorlar bas bas. Bırakın Allah aşkına ben bu tartışmaya girmem.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne teessüf ediyorum. Adaylığıyla ilgili 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı teknik hatadan dolayı aday olabildi. Devlet bir hata yapmışsa vay hata yaptım geri alıyorum ancak yine yargı yoluyla olur. Şu an seçilmiştir eyvallah. Ama bu mahkemeye ne yapıyorsanız yapın sonuçlandırın. Ben gözümle seyrettim kulağımla dinledim videoyu. "

Zeydan ne demişti?

Zeydan, 2015 Hendek olayları sırasında "PKK sizi tükürüğünde boğar" açıklamasını yapmış ve 8 yıl hapis cezası aldı. 2016'da gözaltına alınan Zeydan 2022 yılında tahliye edilmişti. Zeydan'ın siyasi yasağı ise 2024 yılı sonunda tamamlanacaktı.