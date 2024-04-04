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İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Bomba kulis: “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacak

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Bomba kulis: “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacak

İyi Partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçimli kongre kararının “göstermelik” alındığını söylüyor. Genel Başkan Meral Akşener’in partinin başından ayrılmayacağı iddia edilirken, Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınması bekleniyor.

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Başarısızlık sonrası alınan seçimli kongre kararının “göstermelik” alındığını kaydeden bazı kurmaylar, Genel Başkan Meral Akşener’in partinin başından ayrılmayacağını iddia ediyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre kulislerde başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor. Kurmaylar, başarısızlığın faturasının Akşener, Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğinin altını çizdi.

Kongre yaklaştığında Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacağını öne süren kaynaklar, aday olacak isimlerin “sindirilmeye” çalışılacağını belirtiyor. 

Kodaz aday oldu

Akşener’in ihracını istediği Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz da sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı. Kodaz, “Kurultay gününe kadar eleştiri yapmayın. Oy hakkınızın alınmasına fırsat vermeyin” diye konuştu. 

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