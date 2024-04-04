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Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

Trendyol, e-ihracat yoluyla dünya pazarlarıyla buluşturduğu Türk ürünleri ve üreticilerine ilişkin 2024 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde Türk üreticiler, en çok Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yaptı. Trendyol tarafından, e-ihracatın her adımında desteklenen satıcıların en fazla satış gerçekleştirdiği şehirlerse Riyad, Cidde, Bakü, Dubai ve Abu Dabi

16 milyon ürün satıldı

İlk çeyrekte, yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde, günlük 1,5 milyon aktif kullanıcının olduğu Trendyol üzerinden, toplam 16 milyon ürün sattı. Bu dönemde toplam 4.5 milyon müşteri tabanına ulaşan Trendyol satıcılarının en çok ilgi çeken ürünleri tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere olarak öne çıktı.

En çok ihracat gerçekleştiren iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin olarak sıralandı.

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