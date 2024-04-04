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Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışının hemen üzerinde 8.949,12 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 8.964,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 8.945,80 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

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