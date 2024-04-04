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Kadir İnanır'dan haber var! Entübe edilmişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadir İnanır'dan haber var! Entübe edilmişti

 74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi. Sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

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Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

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