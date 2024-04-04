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Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalışla 22 milyar 578 milyon dolara, ithalat da yüzde 5,7 gerileyerek 30 milyar 95 milyon dolara düştü.

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Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 düşerek 22 milyar 578 milyon dolara geriledi. İthalat da yüzde 5,7 azalışla 30 milyar 95 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,1 gerilemeyle 52 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 10,3 azalışla 7 milyar 517 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1,2 puan artarak yüzde 75, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,14 puan azalışla yüzde 85,3, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 1,54 puan artarak yüzde 91,2 oldu.

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