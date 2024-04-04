BIST 8.964
DOLAR 31,88
EURO 34,66
ALTIN 2.351,01
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de Bulgaristan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de Bulgaristan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de 15 ayrı suçtan aranması olan zanlı Bulgaristan'a kaçarken yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki devriye faaliyetleri esnasında 15 farklı suçtan aranması olduğu belirlenen zanlıyı askeri yasak bölgede yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti
Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti
Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor
Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor
Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı
Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında Abdullah Zeydan resti: Tartışmanızdan şu an çekiliyorum
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında Abdullah Zeydan resti: Tartışmanızdan şu an çekiliyorum
Kadir İnanır'dan haber var! Entübe edilmişti
Kadir İnanır'dan haber var! Entübe edilmişti
YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama
Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa güne yatay seyirle başladı
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Bomba kulis: “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacak
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Bomba kulis: “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacak
Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı
Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı
Mansur Yavaş'tan ilk icraat: Her ay bir kez verilecek
Mansur Yavaş'tan ilk icraat: Her ay bir kez verilecek
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı