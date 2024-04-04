Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

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AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti. Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.