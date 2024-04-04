BIST 8.949
DOLAR 31,89
EURO 34,71
ALTIN 2.350,97
HABER /  DÜNYA

ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti

ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Abone ol

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün ABD güçlerinin Husiler tarafından Kızıldeniz'de USS Gravely gemisi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füze ile iki insansız hava aracı sistemini etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerden karadan havaya füze sisteminin imha edildiği aktarıldı.

CENTCOM, X'ten yaptığı başka bir paylaşımda da Ürdün ile Gazze'ye insani yardımı havadan indirdiğini açıkladı.

Paylaşımda, 38 binden fazla öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği ancak operasyon sırasında 4 paketin denize düştüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis
Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü
Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'e düşebilir!
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'e düşebilir!
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
AK Partili Hayati Yazıcı YSK'nın Van kararını kutladığı paylaşımı daha sonra sildi
AK Partili Hayati Yazıcı YSK'nın Van kararını kutladığı paylaşımı daha sonra sildi
Edirne'de Bulgaristan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı
Edirne'de Bulgaristan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı
Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti
Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti
Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor
Almanya'da aşırı sağ görüşlü 400'den fazla polis hakkında soruşturma yürütülüyor
Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı
Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında Abdullah Zeydan resti: Tartışmanızdan şu an çekiliyorum
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında Abdullah Zeydan resti: Tartışmanızdan şu an çekiliyorum