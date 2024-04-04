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Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hastanede vahşet! Kendisine refakat eden oğlu tarafından öldürüldü

 Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

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Tarsus Devlet Hastanesinin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Selma Çiftçi (61), henüz bilinmeyen nedenle kendisine refakat eden oğlu Murat A. (33) tarafından bıçaklandı.

Zanlının bıçakladıktan sonra tabancayla ateş ettiği Çiftçi, yaşamını yitirdi.

Silah sesini duyan hastanedeki güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polislerce gözaltına alındı.

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