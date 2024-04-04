2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'e düşebilir!

Normal sezon heyecanında son 5 haftaya girilen TFF 2. Lig'de mücadele eden 2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un hafta sonu oynanacak müsabakalardan sonra lige veda etmesi kesinleşebilir.

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Beyaz ve Kırmızı Grup'ta on dokuzar takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig'e yükselecek.

Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takımın düşeceği ligde normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren takımlar, direkt 1. Lig'e çıkacak. Her grupta lideri takip eden beşer takım da play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor maçı dışındaki 33. hafta karşılaşmaları dün tamamlandı.

Beyaz Grup

Esenler Erokspor'un 68 puanla lider girdiği Beyaz Grup'ta, 66 puanlı Bucaspor 1928 ve 1 maçı eksik 63 puanlı ACNTURK Sigorta Vanspor FK lideri takip ediyor.

1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Ankaraspor da play-off barajında yer alıyor.

Bursaspor lige veda edebilir

Son sıradaki Adıyaman FK'nin ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Süper Lig'de 2009-2010'da şampiyonluğa ulaşarak bunu başaran 5. takım olan 20 puanlı Bursaspor hafta sonu konuk edeceği 1461 Trabzon karşısında puan kaybetmesi halinde lige veda edecek.

2018-2019'da Süper Lig'e düştükten sonra 3 sezon 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, mücadelesini iki sezondur TFF 2. Lig'de sürdürüyor. Son 5 hafta öncesinde 20 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Serik Belediyespor'un 14 puan gerisinde bulunan Bursaspor'un 1461 Trabzon karşısında alacağı galibiyet bile yeşil-beyazlı ekibe yetmeyebilir.

Adıyaman FK ve Bursaspor dışında Kırşehir Futbol ve Zonguldak Kömürspor da son 5 haftaya düşme hattında girdi.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta ilk 2 sırada bulunan 71 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ve 70 puanlı GMG Kastamonuspor son 5 hafta öncesinde 1. Lig'e doğrudan yükselmek için daha avantajlı durumda bulunuyor. Bu ekipler ligin 35. haftasında 14 Nisan Pazar günü Kastamonu'da birbirlerine rakip olacak.

Anagold 24Erzincanspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Menemen FK ve Isparta 32 Spor da play-off barajında yer alıyor.

Uşakspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta son 5 haftada 6 takım düşme korkusunu daha fazla hissediyor. Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan Denizlispor'un 28, Düzce Cam Düzespor'un 30, Sarıyer'in 31, Belediye Derincespor'un 32, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'un 33 ve Etimesgut Belediyespor'un 34 puanı bulunuyor.