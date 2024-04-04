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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Levent Mahallesi'ndeki evine otomobille gelen S.M. ve S.A'ya sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak Y.Ç'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Y.Ç. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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