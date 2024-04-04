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Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer

Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer

Yerel seçimden alınan sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözler oldukça dikkat çekti.

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Pazar günü gerçekleşen yerim seçimlerden Türkiye tarihi geçecek bir sonuç çıktı. Uzun yıllar sonra CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'den daha fazla oy aldı. Hem Türkiye'de hem de dünyada seçimin yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı gündem olacak sözler kullandı.

"Cumhurbaşkanını aramak bana düşer"

Bir önceki bayram Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramadığını aktaran CHP lideri, önümüzdeki haftaki bayramda Erdoğan'ı arayacağını duyurdu. Özel, "Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer" dedi.

Artık her yerde ev sahibiyiz

Erken seçimin Meclis kararıyla olabileceğini ancak belediye seçimlerinin Anayasa'ya göre 5 yılda bir olacağını belirten Özgür Özel, "Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer" dedi.

Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez

"Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını belirten Özel, "Ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez" ifadelerini kullandı.

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