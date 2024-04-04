AK Parti'de 'hasar tespit' süreci başladı! Görevden alınacak 2 isim belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin yaşadığı gerilemenin ardından 'hasar tespit' süreci başladı. Parti kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yönetiminde ve kabinede kapsamlı değişiklikler yapılacak. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın görevden alınacağı iddia ediliyor.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde 1977’den beri ilk kez CHP birinci parti olurken, AK Parti de 2002’den beri ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde 30 Büyükşehir Belediyesi'nden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazandı. Bazı il ve ilçelerde itirazlar devam ediyor. BBC'den Ayşe Sayın'ın kulisine göre hem Kabine'de hem AK Parti yönetiminde değişiklik gelecek. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın görevden alınacağı iddia edildi. İşte öne çıkan diğer ayrıntılar...

AK Parti'de salı günü toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yenilginin temel nedenleri üzerinde duruldu. Bunlar arasında ekonomik kriz, yanlış aday tercihi, emeklilerin ek zam beklentisinin karşılanmaması, seçmenden gelen tepki oyları, CHP'li belediyelerin sosyal yardımları, aday tercihlerinde objektif olunmaması ve MHP ile ittifakın bazı illerde bozulması sayıldı.

Yapılacak değişiklikler neler?

Seçim yenilgisinin detaylı analizi için komisyonlar kurulacak. Kabinede, parti yönetimi ve teşkilatlarında değişiklik yapılacak.

İki isim belli oldu

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın değiştirilebileceği konuşuluyor. Bazı parti yöneticilerinin "görevden aflarını" isteyebileceği belirtiliyor.

Kulise göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında yenilgide genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı olduğunu belirtti. Değişiklikler için acele edilmeyecek ve komisyon raporu beklenecek.