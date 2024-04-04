BIST 8.964
DOLAR 31,88
EURO 34,66
ALTIN 2.351,01
HABER /  SPOR

Yarı final serisini 2-1 kaybeden Beşiktaş Emlakjet elendi

Yarı final serisini 2-1 kaybeden Beşiktaş Emlakjet elendi

BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına deplasmanda 89-63 yenilen Beşiktaş Emlakjet, seriyi 2-1 kaybederek elendi.

Abone ol

Ekinox Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 44-41 üstünlükle girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Üçüncü periyodu 65-59 önde tamamlayan Fransa ekibi, son çeyrekte 4 sayı üretebilen Beşiktaş Emlakjet karşısında mücadeleyi 26 sayı farkla 89-63 kazandı.

İlk karşılaşmada 86-74 galip gelen Mincidelice JL Bourg, ikinci maçta Beşiktaş Emlakjet'e 82-71 yenildi. Üçüncü mücadeleyi ise 89-63'lük skorla kazanan Fransa temsilcisi, seriyi 2-1 kazanarak finale kaldı.

Mincidelice JL Bourg, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!
Galatasaray'dan Süper Kupa için TFF'ye sürpriz talep!
Bayram tatilinde 30 milyon insan yollarda olacak! İşte alınan tedbirler!
Bayram tatilinde 30 milyon insan yollarda olacak! İşte alınan tedbirler!
Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer
Özgür Özel'den gündem olacak sözler: Erdoğan'ı aramak bana düşer
Haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu!
Haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu!
'Bedel ödemeye razıyım' diyerek Hadi Özışık itiraf etti! AK Parti'de ulaşılmazlar kadrosu kim?
'Bedel ödemeye razıyım' diyerek Hadi Özışık itiraf etti! AK Parti'de ulaşılmazlar kadrosu kim?
Kira gelir vergisinde yarın son gün: Beyanında bulunmayanlara idari yaptırım
Kira gelir vergisinde yarın son gün: Beyanında bulunmayanlara idari yaptırım
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
Hava kirliliği sigaraya benzer şekilde kanser riskini artırıyor
"Temiz enerji" en çok ABD'li şirketlere kazandırdı
"Temiz enerji" en çok ABD'li şirketlere kazandırdı
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Ermenistan'ın döşediği mayınlar, Karabağ'daki en büyük sorun!
Ermenistan'ın döşediği mayınlar, Karabağ'daki en büyük sorun!
Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı
Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı
ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti
ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeyi imha etti