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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Sıralama Değişimi

1

Arjantin

1858

-

2

Fransa

1840

-

3

Belçika

1795

+1

4

İngiltere

1794

-1

5

Brezilya

1788

-

6

Portekiz

1748

+1

7

Hollanda

1742

-1

8

İspanya

1727

-

9

İtalya

1724

-

10

Hırvatistan

1721

-

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