A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçın biletleri ücretsiz olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 9 Nisan Salı Günü Macaristan ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, yarın saat 13.00 itibarıyla www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından, maç günü ise stadyum gişelerinden TC kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.