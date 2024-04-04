İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben buradan açık ve net söylüyorum ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Yeter ki sandalye kırık olmasın" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde konuştu. Sözcü'de yer alan habere göre "Bu seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birisidir. Ve artık geriye dönüş olmaz. Demokrasi bir kere uyandı mı, özgürlük bir kere hayat buldu mu ondan kimse kaçamaz. Geri dönüş çabaları nafile çabalar olur. " ifadelerini kullanan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019’da başlayan o süreç bugüne kadar farklı boyutlarıyla birlikte aralıksız bir şekilde devam etti. 5 yıl boyunca bizleri engellemek, başarısız kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Dönem dönem fazlasıyla gerçek dışı suçlamalar ve iftiralarla bizi halkın gözünde küçük düşürmeye çalıştılar. Siyasi maksatlı mesnetsiz davalarla her gün ayrı bir teftiş ve soruşturmayla bizi yıldırmaya uğraştılar. Tabi 5 yıl boyunca onlar bizimle uğraşırken biz ise gerçek hayata, milletin bize yüklediği sorumluluğa yani İstanbul’un sorunlarıyla mücadele ettik.

Pazar günü yapılan seçimde yalnızca bizim 5 yıllık performansımız oylanmadı. Aynı zamanda hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle siyaseti dizayn etmeye çalışan, kendini milletin üzerinde gören anlayışın meşruiyeti de oylandı.

Tuzla tepkisi

Derdiniz ne? Tuzla'da Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Zamana mı ihtiyacınız var? %11 farkla kazanmış adayımızın mazbatayı ne zaman alacağı belli değil. Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da tüm sandıkları yeniden sayma konusundaki telaşınız ne? Bunu yapmayın. Haksızlık yapıyorsunuz ama haksızlığın ötesinde başka kötülüklere fırsat veriyorsunuz.

"Ne zaman arzu ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var"

Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum, projesini tamamladığımız, bütçesini çalıştığımız size sunduğumuz projelere bir an önce onay verin. Bu size puan kazandırır. Puan kaybettirmez. Onay verin ki projeleri hızla ihale edelim ya da takviyeler gelsin. Milletimizin cebine para girecek. Lütfen buna engel olmayın. Bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız bizimle işbirliği yapın.

Ben buradan açık ve net söylüyorum ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Yeter ki sandalye kırık olmasın.