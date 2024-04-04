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Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

 Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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 Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangınla ilgili mahallinde yapılan araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

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