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YSK yeniden sayım kararını kaldırdı! Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!

YSK yeniden sayım kararını kaldırdı! Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. 

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor.  Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

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