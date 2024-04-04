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Fransa'da evinde açlıktan ölmek üzere 159 hayvan bulunduran çifte 1 yıl hapis cezası

Fransa'da evinde açlıktan ölmek üzere 159 hayvan bulunduran çifte 1 yıl hapis cezası

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde evinde açlıktan ölmek üzere 159 evcil hayvan bulunduran çifte 1 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

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Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, Nice Temyiz Mahkemesi, evlerinde açlıktan ölmek üzere 159 kedi ve köpek bulunan çiftin davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, çiftin yeni hayvan sahiplenmesini ve hayvanlarla ilgili bir dernekte faaliyetlere katılmasını kalıcı olarak yasakladı.

Söz konusu 159 hayvana kötü muamele yapmakla suçlanan çift, 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına da çarptırıldı.

Mahkeme, çiftin Nice'de Hayvanları Koruma Derneğine (ARPA) 82 bin 500 avro ve Grasse kentindeki Hayvan Koruma Derneğine (SPA) yaklaşık 20 bin avro ödemesini hükmetti.

Söz konusu çift, mahkeme çıkışında, adaletsiz bir karar alındığını ve evcil hayvanlarını bebekleri gibi sevdiğini belirterek, "Bu kararla bizi öldürmek istiyorlar." açıklamasında bulundu.

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